السيطرة على حريق في سوق «شيديا» بالإسكندرية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق بمحل مشويات في نطاق سوق شيديا أحد أشهر أسواق الإسكندرية المتواجدة في نطاق حي وسط، دون وقوع إصابات أو خسائر الأرواح، حيث اقتصرت الخسائر على الجانب المادي في المحل.

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بنشوب حريق في الإسكندرية اليوم بمنطقة سوق شيديا وسط الإسكندرية.

تفاصيل حريق سوق شيديا اليوم

على الفور كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بالتوجه إلى مكان حادث نشوب حريق بمحل مشويات كائن بسوق شيديا بنطاق حي وسط، للتعامل الفوري معه، وتم السيطرة على الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق سوق شيديا

وأوضحت عزة سعد، رئيس حي وسط، أنه أثناء قيادتها لحملة إزالة الإشغالات والتعديات بسوق شيديا تم رصد نشوب حريق بمحل مشويات، موضحة أنه على الفور تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية السيطرة التامة على الموقف.