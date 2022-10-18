«حياة كريمة»: تجهيز مشغل كامل بالمعدات والآلات لتدريب الفتيات على الخياطة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تجهيز مشغل لتعليم الفتيات والسيدات فنون الخياطة، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، بالتعاون مع مؤسسة كلمة وطن.

توفير جميع مستلزمات المشغل

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، منذ قليل، أنها عملت على توفير جميع مستلزمات المشغل من ماكينات الخياطة، والتفصيل، والتطريز وغيرها، مشيرة إلى أنه من المستهدف تخريج أول دفعة من المتدربات خلال ثلاثة أشهر حتى تكون أول خطوة على طريق النجاح.