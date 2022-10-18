حزب الجيل يشيد بملف الوطن حول «حياة كريمة»: يسهم في التوعية بمشروعات الدولة

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، بملف حياة كريمة بجريدة «الوطن» الذي صدر في عدد اليوم الثلاثاء، قائلا: إن الجهود التي تبذلها الجريدة من تحقيقات وملفات لإبراز ما تم إنجازه في المشروع القومي «حياة كريمة» وباقي مشاريع الدولة القومية، له أثر بالغ وكبير على الأذهان في الشارع المصري.

حياة كريمة.. يهنما الإنسان

وأكد «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن» إن ملف «حياة كريمة.. يهنما الإنسان»، الذي أصدرته جريدة الوطن يبرز دور الصحافة والإعلام في توعية المواطنين في المحافظات بالإنجازات التي حدثت في كافة المشاريع القومية، وليس حياة كريمة فقط.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الملف يبرز المشروعات المقدمة لدعم الفلاحين والصيادين، بالإضافة إلى فرص التدريب للسيدات والشباب التي قدمتها حياة كريمة في الريف، متابعًا: «حياة كريمة.. تنمية بعلم الوصول» جزء مهم من الملف، لأنه يوضح ما وصل إليه المشروع القومي والتنمية الفارقة التي تمت في مختلف المحافظات وبشهادة الأهالي أنفسهم.

دور الصحف والإعلام

ولفت إلى أن مباردة حياة كريمة جاءت لتمنح فئات الفلاحين والصيادين والشباب والمرأة المعيلة، التي كانت مهمشة ومنسية لسنوات، ما تستحقه من خدمات وتيسيرات وفتح أبواب الرزق لهم، وإبراز جريدة الوطن لهذا الأمر يوضح بشكل مباشر دور الصحف والإعلام في توعية الناس بما يحدث من تنمية في كافة المحافظات، وما تقوم به الدولة من تنمية متكاملة على كافة المستويات وفي كل القطاعات.

وأعدت جريدة الوطن في عدد اليوم الثلاثاء، ملفًا بعنوان «حياة كريمة.. يهمنا الإنسان» يبرز ما تم تقديمه من المبادرة لفئات الفلاحين والصيادين والسيدات المعيلات، والشباب.