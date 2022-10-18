«8 الصبح» يشيد بملف «الوطن» عن «حياة كريمة» (فيديو وصور)
كتب:
نرمين عفيفي
10:53 ص | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
ملف الوطن عن حياة كريمة
أشاد برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء مصطفى، بملف «الوطن» الخاص بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي خصصته الجريدة على صفحتين.
عناوين الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجِّه بتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الصناعية.
- التواصل مع رجال الأعمال الوطنيين وشباب المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم في مجال الصناعات الصغيرة.
- مراكب جديدة للصيادين ومجمعات زراعية للفلاحين ومشروعات «خياطة ونسيـج» للسيدات في القرى.
- «حياة كريمة».. يهمنا الإنسان
- الفرحة باستلام مراكب جديدة.. «زهران»: «عمري ضاع في شغل اليومية».. و«علي»: «المكسب زاد».
عناوين الصفحة الثانية
- «مستقبل وطن» يطالب الحكومة باستراتيجية للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي.
- «مسلَّم»: المجتمعات العربية تحتاج للتكاتف في مواجهة أزمة الوعي.
- القوات المسلحة تعلن افتتاح مستشفى كلية الطب.
- «شرم الشيخ» تستعد لقمة المناخ «COP27» بإعلان حالة الطوارئ.
- «حياة كريمة»: ندوات توعوية لإشراك الشباب في فعاليات المبادرة.
- «الداخلية»: إحباط تهريب 10 أطنان مخدرات بـ270 مليون جنيه.
عناوين الصفحة الثالثة
مشروعات لدعم الفلاحين والصيادين وتوفير عمل وتدريب للسيدات والشباب بالريف.
- حياة كريمة.. تنمية بعلم الوصول.