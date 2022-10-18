حالة الطقس في الإسكندرية غدا: أمطار خفيفة.. وتوقعات بانتهاء «النوة»

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، حيث من المتوقع أن تكون آخر أيام النوة التي تضرب المحافظة منذ السبت الماضي، لتقل السحب تدريجيا مع عدم هطول الأمطار بشكل متواصل.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية المستند إلى بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تقل السحب تدريجيا، مع بدء عودة الطقس المشمس لعدة ساعات، ومن المتوقع هطول أمطار بنسبة من 30 إلى 40% وسط استمرار حالة الطوارئ.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن حالة الطقس في الإسكندرية غدا من المتوقع أن تكون معتدلة الحرارة نهارا، لطيف إلى مائل للبرودة أول الليل وفي الصباح الباكر، مع نشاط للرياح.

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون غدا الأربعاء آخر أيام النوة، والتي ينتهي بعدها حالة الطوارئ التي انطلقت منذ السبت الماضي، ويستمر العمل بها لحين تحسن الطقس المتوقع مع مساء غدٍ الأربعاء أو صباح الخميس.

فرص سقوط الأمطار بالإسكندرية غدا

وأشار «نافع» إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية بدرجة خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث من 30 إلى 40%، على أن تكون فرص سقوط الأمطار عقب فترة الظهيرة وخلال الليل، وذلك وفقا لبيان «الأرصاد».

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 35 كيلو مترا في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية غدا

وترتبط حالة الطقس غداً بالإسكندرية بحالة البحر أيضا، وتتباين حركة الأمواج ما بين خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاعها من 1.5 إلى 2.5 متر.