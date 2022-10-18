جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بجوار طريق «قفط - القصير» بقنا

عثرت الأجهزه الأمنية بقنا على جثة شاب بها إصابات بطلق ناري، بجوار مصلی صغير على طریق «قفط - القصير» في قنا، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار بالعثور على جثة شاب

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة شاب بها إصابات بطلق ناري على طريق «قفط - القصير» بقنا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قفط التعليمي.

وبعد الفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «علي رجب»، 19 عاما، مقيم بنجع الخربة التابع لقرية الأشراف بقنا، وبها طلق ناري، وكانت ملقاة بجوار مصلى على طريق «قفط - القصير» الصحراوي.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

العقوبة القانونية

وقال حسن علي، محام، إن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام شنقا، وذلك في حالة إثبات أن الجريمة بفعل فاعل، وذلك وفق المادة الثانية لقانون العقوبات.