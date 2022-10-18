انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي السنوي العاشر لقسم الأطفال بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر الطبي السنوي العاشر لقسم الأطفال بكلية الطب، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها.

دعم الملتقيات العلمية بجامعة بنها

وفي كلمته، نقل الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث، تحيات الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعه بنها، ونواب رئيس الجامعة، للمشاركين في فعاليات المؤتمر الطبي السنوي العاشر لطب الأطفال، كما رحب بالقامات العلمية ورموز قسم طب الأطفال بجامعة بنها والجامعات المصرية المشاركين في فعاليات المؤتمر.

وقال «الجيزاوي» إن الجامعة حريصة على دعم مثل هذه الملتقيات والفعاليات لما لها من أهمية كبيرة في تبادل وجهات النظر وإكساب شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا العديد من المهارات، مؤكدًا أن جامعة بنها تضع الخدمة الطبية في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحسينها بشكل عام لخدمة المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية.

الأمراض الشتوية للأطفال

وأشار الدكتور هشام الغاياتي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب، إلى أن المؤتمر يتناول كيفية التعامل مع أمراض الأطفال بصفة عامة، وبينها الأمراض الشتوية وحساسية الصدر عند الأطفال، بالإضافة إلى الفيروسات الجديدة التي تصيب الأطفال وحديثي الولادة، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف لنقل الخبرات إلى شباب الأطباء في ذات التخصص، والعمل على تجهيزهم وتزويدهم بالخبرات الطبية.

وأضاف الدكتور رضا سند، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب، أن المؤتمر يشارك فيه كوكبة كبيرة من أساتذة قسم الأطفال بكليات الطب من جامعات بنها والزقازيق وطنطا والأزهر وعين شمس والقاهرة والمنوفية والمنصورة.