استخراج «بواقي حبة لب» من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بنها الجامعي

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في استخراج «جزء من حبة لب سوبر»، من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 11 عاما، بعد معاناة استمرت لمدة شهر كامل.

جسم غريب في القصبة الهوائية

وقال الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر، في بيان له، إنه جرى عمل الأشعة اللازمة للطفل، وتبين وجود جسم غريب في القصبة الهوائية، وعلى الفور جرى حجز الحالة في قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، واستخدام المنظار المرن وليس الصلب واستخراج بواقي حبة اللب من القصبة الهوائية اليسرى لأول مرة بقسم الأطفال بالمستشفيات الجامعية في بنها.

استخدام المنظار المرن لإنقاذ الطفل

ووجه «الجزار» الشكر للفريق الطبي الذي ساعد في حالة الطفل، الدكتور أحمد عطا أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، والدكتورة أسماء فتح الباب مدرس التخدير والعناية المركزة.