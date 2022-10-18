السيطرة على حريق نشب في مخزن بالساحة الشعبية ببورسعيد

سيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد على حريق نشب في الساحة الشعبية بحي المناخ بسبب ماس كهربائي اندلع في مخزن بداخله، ولم يسفر عن وجود إصابات بشرية أو اختناقات.

حريق في مخزن للنجيل الصناعي بالساحة الشعبية

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة إطفاء بورسعيد، يفيد باندلاع حريق في مخزن للنجيل الصناعي والكراسي داخل الساحة الشعبية بحي المناخ، وساعد في انتشار الحريق وجود شجرة بجوار مسرح داخل الساحة مطلة على العمارات المجاورة للساحة الشعبية.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي، وتمت السيطرة على الحريق.

تنفيذ أعمال التبريد لمكان الحريق

ونفذت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع تصاعد الأدخنة واشتعال النيران مرة أخرى، ولم تسجل سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحريق وجود إصابات بشرية أو اختناقات.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحريق، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات.