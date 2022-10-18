إصابة 4 أشخاص في حريق سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بحروق بسيطة وكدمات، منذ قليل، في حادث اشتعال النيران بسيارة ملاكي شرق النيل بمنطقة الحمرايا في بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى التخصصي، وجرى إخماد النيران في السيارة بواسطة طفايات الحريق.

بلاغ باشتعال النيران في سيارة ملاكي ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي بمنطقة الحمرايا شرق النيل، والذي وجَّه بسرعة إخماد النيران بواسطة رجال الحماية المدنية، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل أي مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي اسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل 4 مصابين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في اشتعال حريق بسيارة ملاكي في بني سويف

وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتان وهم: فايزة عزيز سعد، 58 سنة، تقيم بياض العرب، رومانى عادل عبد المسيح، 36 سنة، يقيم بياض العرب، وباسم أشرف عويس، 33 سنة، وجميعهم حروق بسيطة بالأيدي وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى تريزة أمين سعد، 31 سنة، مصابة كدمات فقط.

جرى إخماد الحريق في السيارة ونقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق.