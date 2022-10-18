القبض على خادمة لاتهامها بسرقة سيدة في العجوزة

تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على خادمة سودانية بتهمة سرقة سعودية.

البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة من سعودية تبلغ من العمر 52 سنة، مقيمة 3 شارع جامعة الدول العربية، دائرة القسم، قالت فيه إنها سافرت إلى السعودية وحال عودتها اكتشفت سرقة مبالغ مالية من الشقة.

القبض على خادمة سودانية

واتهمت المجني عليها خادمتها 26 سنة سودانية، كانت مقيمة طرفها ولا تعلم لها محل إقامة وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، وجرى ضبط المتهمة بحوزتها 600 جنيه وهاتفان وسلسلة ذهب.

اعترافات المتهمة بسرقة سعودية

بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة والاستيلاء على 30 ألفا و100 جنيه فقط، وتحويل 16 ألف جنيه لأهلها في السودان وشراء سلسلة ذهب بحوزتها 3 آلاف و500 جنيه وهاتف سامسونج بـ5 آلاف جنيه، وحساب إقامة بفندق بمبلغ 5 آلاف جنيه.

وبإعادة مواجهة المبلغة عن قيمة المبلغ المستولى عليه، أيدت ما جاء بأقوال المتهمة، وجار التنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني بالجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية.