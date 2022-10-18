كشف غموض سرقة 975 ألف جنيه من خزينة شركة بالوراق

كشف رجال الشرطة بالوراق غموض واقعة سرقة 975 ألف جنيه من خزينة شركة بالوراق، وتم القبض على المتهم مرتكب الواقعة، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص 34 سنة، يفيد قيام أمين مخزن بالشركة 23 سنة، بسرقة مبلغ مالي 975 ألف جنيه من داخل خزينة حديدية بمقر الشركة، وعقب استدعاء المتهم ومواجهته أنكر ما نسب إليه، وأفاد بأنه ليس المعني بالاتهام وأنه في غضون شهر مايو لعام 2021 تعرف على أحد الأشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتقابلا وأوهمه بقدرته على تعيينه كمحاسب في إحدى الشـركات.

انتحال شخصية

كما تحصل منـه على كل أوراقه الشخصية صـورة بطاقة الرقم القومي ، شهادة التخرج ، الفيش الجنـانـي الخـاص بـه وشهادة اعفاء الخدمة ، وعقب ذلـك علـم بقيام ذلك الشخص بانتحال شخصيته وتقـدم فـي اكثـر من وظيفة باسمه باستخدام صورة بطاقته ، وانه حرر محضر بذات المضمون رقم ۷۸۳۲ اداري قسم الهرم.

وبإستكمال الفحص تبين قيام المتهم مرتكب الواقعة بالتقدم للشركة محل البلاغ للعمل كأمين خزينة بصورة بطاقة الاخير وبتاريخ 8 الجاري قام بسرقة المبلغ المالي المشار اليه من الخزينة وانصرف من المكان.

مصلحة الادلة الجنائية

يشار إلى أن المتهم الفعلي قد وقع وبصم على ايصال أمانه بالشركة محل البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض إيصال الأمانة المشار اليه على قطاع مصلحة الأدلة الجنائية لمضاهاة البصمة على الإيصال بقاعدة بيانات الادلة الجنائية لإمكانية تحديد هوية المتهم.

تشكيل فريق بحث

وعقب تشكيل فريق بحث وفحص المترددين علي الشركة محل البلاغ ، وفحص خط سير هروب المتهم واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن البصمة خاصة بالمتهم 33 سنة وتم إیـفـاد مأموريات بالأماكن التـي اشارت التحريات بتردده عليها اسفرت احداها عن ضبطه بمحـل اقامتـه الأخير بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضـان ثـانـي أمن الشرقية وبحوزته شهادة ميلاد وشهادة إعفاء خدمة عسكرية للمجني عليه المنتحل شخصيته وصورة بطاقته معدلة بصورة المتهم مرتكب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مـع صديقه 41 سنة صـاحـب مـحـل دواجـن بالقليوبيـة، حيـث الـقـي لـه المبلغ المستولي عليـة مـن شـبـاك المكتـب وكان الأخير في انتظاره وبإرشـاده تم ضـبط مبلغ مالي 682 ألف جنيـه مـن المبلغ المستولى عليـه.

وبتطوير مناقشة المتهم الأول عما ارتكبه من حوادث مماثلة اعترف بارتكابه الحوادث الاتية بذات الأسلوب سرقة مبلـغ مـالي 250 ألف جنيـه مـن شـركة فيوتشـر للأدويـة الكائنـة الزقازيق، الشـرقة والمحرر عنها المحضر رقم 10893 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2022، وسرقة مبلغ مليون جنيه من شركة توزيع مواد غذائية بالسويس في غضون شهر ديسمبر 2021، كما اتخذت الإجراءات القانونية.