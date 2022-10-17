القبض على موظف بتهمة سرقة 150 ألف جنيه من خزينة شركة بالهرم

تمكن رجال الشرطة بالهرم من القبض على موظف لقيامه بسرقة مبلغ 150 ألف جنيه من داخل إحدى شركات الاتصالات التى يعمل بها، كما تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد ورود بلاغ الى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بسرقة داخل فرع إحدى شركات الاتصالات بحدائق الاهرام، بالانتقال والفحص، تبين ان الفرع مكـون مـن صالة لخدمة العملاء ومكتب عبارة عن مخزن للهواتف المحمولة وخطوط التليفونات، كما تبين تواجد خزينة رقمية مثبتة بالحائط مساحتها 70 × 40 سم مفتوحة يدويًا

كما تم التقابل مع المبلغ وأفاد انه حال حضور الموظفين بالفرع محل البلاغ صباح اليوم قاموا بفتح الفرع وعند دخول غرفة المخزن وجدوا الخزينة مفتوحة وسرقة مبلغ مالي 150 الف جنيه من داخلها .

وعقب الفحص تبـين ان الخزينـة مفتوحـة بأرقامها وسـرقة جهـاز وحـدة التخـزين الخاصة بكاميرات الفرع، وتم تشكيل فريـق بـحـث، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة موظف بالفرع، 26 سنة، مقيم بحدائق أكتوبر.

سرقة المبلغ المالي من الخزينة

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بمروره بضائقة مالية فعقد العزم على سرقة المبلغ المالي من الخزينة ويوم الواقعة عقب انصراف الموظفين وقبل غلقه للفرع قام بالاستيلاء على المبلغ المالي وجهـاز وحدة التخزين وأثناء عودته لمسكنه مستقلا احد المواصلات العامة تخلص من الجهاز المشار إليه بإلقائه بطريق الفيوم.

وضبط مبلغ 125 ألفًا و600 جنيه من المبلغ المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي في تسديد ديونه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.