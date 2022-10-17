الجنايات تستكمل محاكمة 43 متهما في خلية العجوزة.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تنعقد بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة عدد 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، والتي يواجهون فيها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وأمانة سر أحمد مصطفى.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وفي وقت سابق، أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، بإحالة المتهمين الذين يبلغ عددهم 43 متهمًا، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معهم، ونسبت لهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور.

معاقبة المتهم وفق مواد الاتهام

وفي أوراق القضية، طلبت النيابة العامة من المحكمة أن تعاقب المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.