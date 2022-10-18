مصطفى كامل ينفي استدعاء هاني شاكر للتحقيق بسبب مشروع الإسكان

نفى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن استدعاء الفنان هاني شاكر للتحقيق معه فيما يخص لجنة الإسكان.

وأوضح كامل، في بيان، أنه يرفض تماما الزج باسم الفنان هاني شاكر النقيب السابق للموسيقيين في أي موضوع أو قرار للنقابة حتى لا يحدث لغط.

مصطفى كامل يوضح نقطة هاني شاكر

وجاء نص البيان كالتالي: «أرجو من جميع الأخوة الزملاء الإعلاميين عدم الزج باسمي وبصفتي في أية عبارات تخص علاقتي وصداقتي بالفنان الكبير هاني شاكر، كما أرجو عدم تحريف كلامي أو عباراتي وما تم من قرار استدعاء السيدة عبير عصام المسؤولة عن مشروع الإسكان وبحضور الفنانة نادية مصطفى باعتبارها عضو مجلس الإدارة التي تدير هذا الملف، وبحضور لجنة مشكلة من المجلس الحالي، ولا مجال هنا إطلاقا لذكر اسم وصفة أخي الحبيب وصديقي الفنان الكبير هاني شاكر».

وكان مصطفى كامل اتخذ عددا من القرارات خلال أول اجتماعاته الخاصة بالنقابة، وهي:

1- إيقاف المايسترو أحمد رمضان سكرتير الموسيقيين عن العمل، وتحويله للتحقيق وتجميد عضويته لحين انتهاء التحقيق، وإسناد مهام عمله إلى الدكتور أحمد أبو المجد.

مصطفى كامل يعزل سعد المتولي رئيس الشؤون القانونية

2- إيقاف المحامي سعد متولي رئيس الشؤون القانونية عن العمل وتحويله للتحقيق.

3 - إيقاف هدى صالح عن العمل وتحويلها للتحقيق.

4- استدعاء عبير عصام المسؤولة عن ملف الإسكان وفتح تحقيق شامل.

5 - زيادة المعاشات 10% أول نوفمبر غير الزيادة 10% في يناير بإجمالي 20%.

6 - عمل الموظفين في النقابة من الأحد إلى الأربعاء.

7 - زيادة سقف العمليات من 15 إلى 20 ألف جنيه، والعمليات الحرجة من 20 لـ30 ألف جنيه.