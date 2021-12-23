«صحة البحر الأحمر» أول الجمهورية بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. السر في الصحاري

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث جرى تطعيم أكثر من 67 ألف طفل بنسبة تغطية، 105‪ %معلنا استكمال فعاليات الحملة اليوم وغدا بمكاتب الصحة والوحدات الصحية بجميع مدن المحافظة.

تطعيم الأطفال في صحاري البحر الأحمر

وأفاد مرعي في حديثه اليوم، لـ«الوطن»، بأن نجاح الحملة يعود إلى الجهد المبذول من الفرق الثابتة والمتحركة، التي جابت جميع أرجاء المحافظة، وصولا إلى صحاري البحر الأحمر جنوبا، وحملة طرق الأبواب على المساكن وفرق متحركة وثابتة في الشوارع والميادين، بالإضافة إلى فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات.

وأوضح أن تحقيق نسبة أعلى من المستهدف، يرجع إلى استهداف الوافدين وزائري المحافظة، خاصة المدن السياحية، التي تستقطب آلاف الزائرين يوميا، موجها الشكر لجميع القائمين على الحملة، والمشرفين، وأعضاء الفرق على مستوى المحافظة، على الجهد المميز والمبذول لتحقيق نسبة أعلى من المستهدف، تحت إشراف الدكتورة نرمين ناجي مدير الطب الوقائي بالبحر الأحمر، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استهداف جميع أطفال البحر الأحمر

يذكر أن فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الأحمر، بدأت يوم الأحد الماضي، واستهدفت أكثر من 66 ألف طفل، من عمر يوم وحتي خمس سنوات بالمحافظة، ومن المقرر أن تستمر اليوم وغدا، عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية.