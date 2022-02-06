«صحة البحر الأحمر»: استهداف 12 منطقة بالقوافل الطبية على مدار فبراير

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، إطلاق 8 قواقل طبية علاجية على مدار شهر فبراير الجاري، بقرى حياة كريمة في المحافظة، على أن تنطلق أولى القوافل الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير، وتستمر على مدار يومين، بمنطقتي مرسى حميرة، وأبرق.

خريطة انتشار القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة بالبحر الأحمر

وعن أماكن وجود القوافل الطبية، أوضحت صحة البحر الأحمر، مناطق تمركز القوافل الطبية التابعة لحياة كريمة في المحافظة، على مدار شهر فبراير والتي جاءت على النحو التالي:

ـ مرسى حميره، وأبرق، التابعين لمدينة شلاتين، خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري.

ـ حلايب، التابعة لمدينة حلايب، خلال يومي 11 و12 فبراير الجاري.

ـ حدربة، وأبو رماد التابعين لمدينة حلايب، خلال يومي 13 و14 فبراير الجاري.

ـ الشيخ الشاذلي، أبو غضون، التابعين لمدينة مرسى علم، خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري.

ـ مركز صحة الأسرة، التابع لمدينة مرسى علم، خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري.

ـ الحمراوين، التابع لمدينة القصير، خلال يومي 19 و20 فبراير الجاري.

ـ أم الحويطات، قرية النصر، التابعين لمدينة سفاجا، خلال يومي 21 و22 فبراير الجاري.

ـ الزعفرانة، التابع لمدينة الزعفرانة، خلال يومي 23 و24 فبراير الجاري.

وأكدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر تنطلق شهريا لإجراء الكشف الطبي والفحص وإجراء السونار والأشعة وصرف العلاج والتحويل إلي المستشفيات مجانا، حيث يتم وضع خريطة عمل لها تجوب من خلالها جميع قري ومدن المحافظة بشكل عام من الجنوب إلي الشمال، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.