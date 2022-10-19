تفاصيل حبس سيدة التجمع بتهمة استغلال أبناء شقيقها في التسول.. «اليوم بـ50 جنيه»

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة استغلال الأطفال للتسول في التجمع الخامس، إذ بيَّنت التحقيقات أن سيدة في بداية العقد السادس من العمر متهمة باستغلال 3 أطفال في أعمال استجداء المارة للتسول، وباستجوابها اعترفت أن الأطفال ليسوا أبناءها بل أبناء شقيقها، وعقب انتهاء النيابة من سماع أقوالها على مدار 3 ساعات قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول.

التحقيقات: سيدة التجمع تستغل الأطفال في التسول

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمة تمارس نشاطها الإجرامي منذ عدة أشهر وأنها تستغل أبناء شقيقها في التسول عن طريق الوقوف في الطريق العام وأمام المولات التجارية لاستجداء المارة على دفع النقود لهم، وعقب انتهاء اليوم تقوم تلك السيدة بجمع المبالغ المالية من الأطفال، وتعطي كل واحد منهم 50 جنيها يوميًا وتأخذ هي باقي المبلغ.

قانوني يوضح عقوبة التسول

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب جريمة التسول وذلك وفق القانون 49 لسنة 1933، وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء».

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أن جريمة سيدة التجمع الخامس المتهمة باستغلال الأطفال تنطبق عليها نص المادة رقم 6 من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور».