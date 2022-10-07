ضبط شخصين بتهمة استغلال الأطفال في مصر القديمة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، لهما معلومات جنائية باستغلال الأطفال والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما عدد 4 من المجني عليهم «أحداث»، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلى الجهات المعنية.

وبسؤالهم أقرا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.