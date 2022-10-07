رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

ضبط شخصين بتهمة استغلال الأطفال في مصر القديمة

كتب:

محمد بركات
01:13 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، لهما معلومات جنائية باستغلال الأطفال والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما عدد 4 من المجني عليهم «أحداث»، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلى الجهات المعنية.

 وبسؤالهم أقرا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

اقرأ المزيد:

دفتر محاكم اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه و«استغلال الأطفال»

الداخلية: الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

«الداخلية» تحرر 2105 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية

خطوات استخراج شهادة ميلاد أون لاين من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية
بقلم محمد بركات