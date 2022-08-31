تكنولوجيا المعلومات: أكثر من 500 شاب خريجي المعهد حققوا أرباحا تتخطى 118 ألف دولار

حقق ما يزيد عن 500 متدرب من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات أرباحا تتخطى 118 ألف دولار خلال العام التدريبي 2021-2022، وذلك خلال فترة تدريبهم في برامج المعهد المختلفة، وفقا لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

800 وظيفة من مواقع العمل الحر المختلفة لعملاء

وبحسب ما أعلنه معهد تكنولوجيا المعلومات، فإن الطلاب حصلوا على ما يزيد عن 800 وظيفة من مواقع العمل الحر المختلفة لعملاء من دول مختلفة منها: أمريكا وأوروبا ودول الخليج ومصر في العديد من التخصصات التقنية مثل: تطوير المواقع الإلكترونية، وتصميمات الجرافيكس، وتطبيقات الموبايل، والتي درسوها بداخل فروع المعهد المنتشرة في محافظات مصر كالقاهرة والإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية، وبداخل فروع مراكز إبداع مصر الرقمية (أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- المنوفية- المنصورة).

أنهى التدريب وحصل على شهادة إتمام التدريب 19 ألف متدرب منهم.

وتابع المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه وصل عدد المتدربين المسجلين على دورات العمل الحر المجانية على منصة مهارة تك التابعة للمعهد ما يزيد عن 118 ألف متدرب وأكثر من 21 ألف متدرب في الدورات المترجمة بلغة الإشارة، أنهى التدريب وحصل على شهادة إتمام التدريب 19 ألف متدرب منهم.

تدريب المعلمين على مهارات التعلم الإلكتروني والتدريب عن بُعد

ويتيح معهد تكنولوجيا المعلومات عددا من البرامج التعليمية، مثل برنامج (تدريب المعلمين على مهارات التعلم الإلكتروني والتدريب عن بُعد) إذا كنت مُعلما، حيث قال المعهد: «إذا كنت شخصا مسؤولا عن تصميم أو تقديم خبرات التعلم عبر الإنترنت فيمكنك التسجيل الآن في برنامج (تدريب المعلمين على مهارات التعلم الإلكتروني والتدريب عن بُعد) المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات من خلال منصته التعليمية مهارة تك».

وأشار إلى أن مدة البرنامج، 8 أسابيع، وطريقة التدريب أون لاين عبر منصة مهارة تك، بالإضافة إلى تدريب مباشر مع الخبراء في دورات مسائية يومين أسبوعيا من 5 م لـ 8 م، يحصل الخريجون على شهادة حضور معتمدة من مركز تميز للتعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات.