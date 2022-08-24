«كشك»: نعمل على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية بالسادات

قال الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه يجري دراسة برنامج تكنولوجيا المعلومات بفرعي الجامعة بالسادات وبرج العرب؛ تمهيدًا لتحويله إلى كلية تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة للجامعة تتم طبقًا للمواصفات المعتمدة، ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية في التجهيزات، وذلك لمواكبة خطة واستراتيجية الجامعة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.

وأضاف «كشك» خلال تفقده التوسعات الجديدة للجامعة بواحة سيلكون في السادات وبرج العرب، ومعه الدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، إن الجامعات التكنولوجية مرتبطة إرتباط وثيق بالصناعة، وتهدف إلى تخريج تكنولوجين مؤهلين لسوق العمل لسد الفجوة بين الفني والمهندس.

تطوير الخدمة البحثية

وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن التوسعات الجديدة تأتي في إطار خطط التطوير المستمر للجامعة بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود للتطوير النوعي للخدمة التعليمية والبحثية، فضلا عن ما تقدمه من خدمات لتنمية المجتمع.

خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة

كما أشار عربي كشك إلى اهتمام الجامعة بتوفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة التكنولوجيا ومجالاتها المختلفة، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية تدعم ابتكارات الطلاب وتُشجعهم على التميز والإبداع بما يُسهم في تأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.