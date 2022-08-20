تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.. اعرف التخصصات العلمية

لم تسر رغبات طلاب الثانوية العامة على وتيرة واحدة فخلال السنوات الأخيرة تغيرت مفاهيم عديدة لدى الطلاب، إذ جرى استحداث كليات تجمع بين كلية التكنولوجيا والإدارة فأصبحت كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد محل اهتمام العديد من الطلاب نظراً لحاجة سوق العمل لهذا التخصص الدقيق خاصة أنها تعد الكلية الوحيدة في مصر في الجامعات الحكومية.

الحد الأدنى لتنسيق كلية الإدارة ونظم المعلومات

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات تشمل قسمين أساسيين الأول هو قسم نظم تكنولوجيا المعلومات ويهتم بالبرمجة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا والثاني هو قسم نظم معلومات الأعمال ويهتم بكل ما يتعلق بالمحاسبة والإدارة والحاسب الآلي، بحسب ما رواه الدكتور إيهاب عاشور وكيل الكلية لـ«الوطن».

بالنسبة لتنسيق الكلية، أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، أنَّ الحد الأدنى للتنسيق للشعبة الأدبية هو 323.0 درجة، وتوجد أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية التي تنتهي يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.

طبيعة الدراسة بالكلية

ويتخصص الطالب في السنة الدراسية الثانية والدراسة بالكلية لمدة 4 سنوات وتعد السنة الدراسية الأولى عامة يدرس فيها الطالب الإطار العام لتخصصات الكلية المختلفة وذلك بحسب رغبة الطالب وتقديره العام، وفق ما ذكره وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات .

لم يقتصر القبول بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات على طلاب الثانوية العامة بشعبتيها المختلفة فقط بل تقبل الكلية طلاب الدبلومات الفنية التجارية والدبلوم الصناعي تخصص كهرباء، وفق وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، الذي أكّد أنَّ الكلية مزودة بأحدث الأجهزة التي تساعد الطالب على تطبيق المادة العلمية، فيوجد بها 10 معامل للحاسب الآلي كل معمل مزود بـ50 جهاز لتأهيل الطلاب جيداً وفق تعليمات الدكتور إيهاب رشاد عميد الكلية.

مصروفات الكلية

أرجع الدكتور إيهاب عاشور، عدم التزام الكلية بالتوزيع الجغرافي إلى كونها الكلية الوحيدة في الجامعات الحكومية، مؤكّداً أنها تسع لـ1000 طالب وتصل مصروفاتها الدراسية إلى 1000 جنيه ولا تقتصر على الذكور بس تشمل أيضاً الفتيات.

الكلية مزودة بقاعات تسع 300 طالب وقاعة رئيسية تسع 700 طالب، فضلاً عن الأماكن المخصصة للسكاشن العملية التي يصل عددها إلى 10 أماكن بواقع 50 طالب لكل منها.

فرص العمل بعد التخرج

بالنسبة لفرص العمل بعد التخرج، أكّد وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات أن خريجي الكلية لديهم فرص عمل مختلفة في البنوك والشركات المالية والتكنولوجية، لافتاً إلى أنَّها تختلف عن كلية التجارة لأن كلية التجارة تدرس الإدارة والمحاسبة فقط لكن كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات تدرس المحاسبة والإدارة وربطهما بالتكنولوجيا.