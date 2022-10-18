السيسي لرجال الأعمال: السوق المصرية كبيرة.. و75% من حجم الاقتصاد خاص

نشرت القناة الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف قطاعات الصناعة.

الرئيس: 75% من حجم الاقتصاد المصري خاص

وقال الرئيس السيسي، إنّ السوق المصرية كبيرة، وإن الدولة حريصة على أن ينمو رجال الأعمال بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن 75% من حجم الاقتصاد المصري «خاص».

وأضاف رئيس الجمهورية، إنه يريد أن يشارك رجال الأعمال في اقتصاد الدولة بشكل أكبر، مشيرا إلى أنّ المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصةً للنقاش بشكل أكبر، وطرح حلولٍ ومسار ليكون خريطة عمل.

وأوضح المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، أنّ الوزراء ألقوا الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية.

حوار مفتوح بين الرئيس والمستثمرين

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس السيسي ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة؛ لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصله المستمر مع القطاع الخاص؛ لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.