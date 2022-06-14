مقتل تاجر مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقي تاجر مخدرات مصرعه وضبط آخر في محافظة أسيوط، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

تحديد مكان تواجد العناصر الإجرامية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد «أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط» والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا «قتل عمد» والمقضى فيها بالحكم بالإعدام.

تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على «كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – رشاش متعدد – رشاش جرينوف – طبنجة – 6 خزينة متنوعة – 1583 طلقة مختلفة الأعيرة»، وكذا سيارة «ربع نقل».

وأمكن ضبط حارس العنصر «سائق، ومقيم بذات الناحية» وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش – بندقية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».

و بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.