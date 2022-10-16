حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار في عدة أقاليم ونشاط للرياح

تشهد مختلف محافظات مصر، حالة من الاستقرار النسبي في درجات الحرارة، حيث يأتي طقس غداً في مصر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، ويكون حاراً على محافظات جنوب الصعيد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الأرصاد، في بيان لها، أنّ حالة الطقس غداً سيكون لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره في مختلف محافظات الجمهورية.

هل يوجد شتاء غداً في الإسكندرية؟

وبينما يطرح العشرات تساؤلاً حول هل يوجد شتاء غداً في الإسكندرية، فإنّه بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول أخبار الطقس وأماكن سقوط الأمطار غداً، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 50% على مناطق السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غداً في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن درجات الحرارة غداً في مصر سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات والتي ستكون كالتالي:

1-القاهرة ومحافظات الوجه البحري وتشمل الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القليوبية، ودمياط، فإنّ درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 23.

2- درجات الحرارة في السواحل الشمالية وهو الشريط الممتد من مدينة رفح بشمال سيناء وحتى السلوم قرب الحدود الليبية مروراً بمرسى مطروح، ورأس الحكمة، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، والحمام، وغرب الإسكندرية، والضبعة، وفوكة، ستسجل العظمى 26 والصغرى 19.

3- درجات الحرارة في جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 22.

4- درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد «الفيوم وبني سويف والمنيا»، فإنّ العظمى تسجل 29 درجة بينما الصغرى 19.

5- جنوب الصعيد ويشمل أسيوط، والخارجة بالوادي الجديد، وسوهاج، وجرجا، وقنا، ونجع حمادي، والأقصر، وأسوان، وسفاجا، والغردقة، ومرسى علم، فإنّ العظمى تسجل 35 درجة بينما الصغرى 22.

الطقس في الأيام المُقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، حيث جاءت توقعاتها كالتالي:

الثلاثاء: يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريباً على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء: يشهد نشاط لحركة الرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس إلى السبت: نشاط للرياح أحياناً على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.