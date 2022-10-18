أستاذ تمويل: مصر تحافظ على معدلات نمو إيجابية بعكس معظم اقتصاديات العالم

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تبذل جهودا كبيرًا في إطار تحسن مؤشراتها الاقتصادية، إذ تعمل الجهات الحكومية المختلفة على تحسين مؤشر مناخ الاستثمار.

الوضع الاقتصادي العالمي مرتبك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أنّ الوضع الاقتصادي العالمي مرتبك والضغوط ملقاة على كل مؤسسات الدول، ومن المهم في ظل هذه الظروف المضطربة أن تحافظ مصر على تصنيفها وتحسن من هذا الأمر.

وتابع أن مصر لازالت تتحرك في اتجاه إيجابي، بينما معظم اقتصاديات العالم تتحرك في الاتجاه السلبي، ما يعبر عن استقرار مصر في ظل الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي، إذا ما هدأت الأزمة الاقتصادية العالمية.

مناخ الاستثمار

وأردف: «فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، نحن نحافظ على ترتيبنا في القارة الإفريقية، وخلال العوامل الخمس الماضية حظيت مصر بالترتيب الأول على مستوى تحسن بيئة مناخ الاستثمار، و20% من حجم الاستثمارات التي تجذبها القارة الإفريقية، وإذا كان 45 مليار دولار هو متوسط حجم الاستثمارات التي تجذبها القارة السمراء، فإن مصر تحافظ على متوسط ما بين 8.5 و9 مليارات دولار سنويا».

وأكد أن هذا الأمر يعني أن المجهود الذي يبذل في إطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار يؤتي ثماره في ظل تزايد وثبات واستقرار الاستثمارات التي تأتي إلى مصر، رغم صعوبة تدفق حركة رؤوس الأموال على المستوى الدولي.