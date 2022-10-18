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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر»

كتب:

محمود البدوي
07:53 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ غدا في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الأربعاء 19 أكتوبر، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «السيسي»: حريصون على إقامة شراكة متوازنة مع المستثمرين لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة

- «النواب» يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

- انعقاد دائم لـ «أمناء الحوار الوطني».. و«الكشكي»: نناقش 20 قضية

- الرمال السوداء.. كنز جديد

- أضخم مشروع في البرلس: يوفر مواد خام تدخل في 49 صناعة استراتيجية ويوفر الآلاف من فرص العمل

- رئيس «المواد النووية»: ثروة اقتصادية هائلة لمصر.. ومحافظ كفر الشيخ: المحافظة شريك أساسي

- «القاهرة الإخبارية» تخطف الأضواء

- ترقب عربي ودولي لانطلاق القناة الجديدة.. وإعلاميون: ستغير معادلة الإعلام في فترة قصيرة

- جومانا هاشم: خطوة لتأكيد ريادة الإعلام المصري العريق

- «الوطن» تطلق سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني»

- قيادات «التجمع»: نطالب بتعزيز الحريات وزيادة المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي

- الاستثمار ركيزة الاقتصاد والتنمية

- «الإصلاح» سر الصمود واستثمارات محلية وأجنبية تدفع الإنتاج

الصفحة الثانية:

- «التضامن»: برامج توعوية مجانية للوقاية من الإدمان بالمناطق المطورة

- «حياة كريمة»: تطوير 4 مراكز شباب في قرى مركز «صدفا» بأسيوط

- أداء قوي للجمهورية الجديدة في قطاعات التنمية

- «الآثار» تبحث إحياء سياحة الجذور والترويج لمقاصد مصر

- «الهجرة»: تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر المصرية في الخارج

- وزير «الإسكان»: سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز «سكن لكل المصريين 3»

الصفحة الثالثة:

- «القوى العاملة»: أنفقنا تريليوني جنيه للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

- «الإنتاج الحربي وابدأ» تبحثان إنتاج السليكون المعدني

- «الداخلية» تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين

- «الري»: نعمل على تنمية خزان الحجر الرملي النوبي

- «مدبولي»: تكليفات رئاسية بدعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات

- «الصحفيين الأجانب» يبدأ مؤتمره وينتخب أمانته العامة اليوم

- القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة الأولى من طراز «ميكو إيه 200»

- «الفخراني» أمام «ثقافة الشيوخ»: «الإخوان» وراء 90% من انتقادات الفن

- «التخطيط»: مصر نجحت في الحد من الفقر متعدد الأبعاد

- «الصحة»: التوسع في تشغيل «عيادات التأمين المسائية»

- اليوم.. «الثلاثة الكبار» يبدأون مشوار البحث عن لقب الدوري العام

- الأهلي مع الإسماعيلي.. الزمالك وسموحة.. بيراميدز وإنبي

الصفحة الرابعة:

- الإصلاح الاقتصادي يمهد الطريق لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

- الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر

- «الإصلاح» سر صمود الاقتصاد الوطني.. تقدم في الاستثمار المحلي وتدفقات أجنبية تدفع حركة الإنتاج

- شهادة ثقة من المؤسسات الدولية لمصر

الصفحة الخامسة:

- اقتصاديون: الدولة وفرت بيئة جاذبة حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية

- رجال صناعة: يجب تدريب العاملين في المؤسسات المعنية على تطبيق القوانين المستحدثة

- رئيس «اتحاد المستثمرين»: نمتلك أفضل شبكات الطرق والموانئ ومدن الجيل الرابع

- الدكتور زكريا صلاح يكتب «آفاق واعدة للاستثمار في مصر»

الصفحة السادسة:

- استغلال الرمال السوداء.. كنز مصري جديد

- انتهاء أضخم مشروع في البرلس: يوفر مواد خام تدخل في 49 «صناعة استراتيجية»

- محافظ كفر الشيخ: مصنع البرلس مشروع واعد صناعيا.. والمحافظة شريك أساسي فيه

الصفحة السابعة:

-  «الوطن» تطلق سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني»

- قيادات حزب التجمع: نطالب بتعزيز الحريات السياسية وزيادة أعداد المفرج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي

- نطالب الحكومة بالتحول إلى «الاقتصاد الإنتاجي» والاهتمام بالصناعات التحويلية.. والمؤتمر الاقتصادي يجب أن يوفر رؤية شاملة للاقتصاد.. ونحن حزب اشتراكي لكن نؤيد جذب الاستثمار الخاص.

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- ترقب لانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. وإعلاميون عرب: ستغير معادلة الإعلام العربي خلال فترة قصيرة

- جومانا هاشم: «القاهرة الإخبارية» خطوة لتأكيد ريادة الإعلام المصري

- شابان يعيدان «مقدم شقة وتكلفة جراحة» لأصحابهما: «أخلاقنا الجميلة»

- «وجبات وألعاب».. شباب «الخليفة» في مهمة لإسعاد أطفال «الأورام»

- حفل تنكري لاستقبال العام الدراسي.. برعاية «أينشتاين وفطوطة»

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بقلم محمود البدوي