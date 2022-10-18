اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر»
كتب:
محمود البدوي
07:53 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ غدا في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الأربعاء 19 أكتوبر، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «السيسي»: حريصون على إقامة شراكة متوازنة مع المستثمرين لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة
- «النواب» يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
- انعقاد دائم لـ «أمناء الحوار الوطني».. و«الكشكي»: نناقش 20 قضية
- الرمال السوداء.. كنز جديد
- أضخم مشروع في البرلس: يوفر مواد خام تدخل في 49 صناعة استراتيجية ويوفر الآلاف من فرص العمل
- رئيس «المواد النووية»: ثروة اقتصادية هائلة لمصر.. ومحافظ كفر الشيخ: المحافظة شريك أساسي
- «القاهرة الإخبارية» تخطف الأضواء
- ترقب عربي ودولي لانطلاق القناة الجديدة.. وإعلاميون: ستغير معادلة الإعلام في فترة قصيرة
- جومانا هاشم: خطوة لتأكيد ريادة الإعلام المصري العريق
- «الوطن» تطلق سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني»
- قيادات «التجمع»: نطالب بتعزيز الحريات وزيادة المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي
- الاستثمار ركيزة الاقتصاد والتنمية
- «الإصلاح» سر الصمود واستثمارات محلية وأجنبية تدفع الإنتاج
الصفحة الثانية:
- «التضامن»: برامج توعوية مجانية للوقاية من الإدمان بالمناطق المطورة
- «حياة كريمة»: تطوير 4 مراكز شباب في قرى مركز «صدفا» بأسيوط
- أداء قوي للجمهورية الجديدة في قطاعات التنمية
- «الآثار» تبحث إحياء سياحة الجذور والترويج لمقاصد مصر
- «الهجرة»: تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر المصرية في الخارج
- وزير «الإسكان»: سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز «سكن لكل المصريين 3»
الصفحة الثالثة:
- «القوى العاملة»: أنفقنا تريليوني جنيه للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
- «الإنتاج الحربي وابدأ» تبحثان إنتاج السليكون المعدني
- «الداخلية» تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين
- «الري»: نعمل على تنمية خزان الحجر الرملي النوبي
- «مدبولي»: تكليفات رئاسية بدعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات
- «الصحفيين الأجانب» يبدأ مؤتمره وينتخب أمانته العامة اليوم
- القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة الأولى من طراز «ميكو إيه 200»
- «الفخراني» أمام «ثقافة الشيوخ»: «الإخوان» وراء 90% من انتقادات الفن
- «التخطيط»: مصر نجحت في الحد من الفقر متعدد الأبعاد
- «الصحة»: التوسع في تشغيل «عيادات التأمين المسائية»
- اليوم.. «الثلاثة الكبار» يبدأون مشوار البحث عن لقب الدوري العام
- الأهلي مع الإسماعيلي.. الزمالك وسموحة.. بيراميدز وإنبي
الصفحة الرابعة:
- الإصلاح الاقتصادي يمهد الطريق لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
- الاستثمار في مصر.. طريقه أخضر
- «الإصلاح» سر صمود الاقتصاد الوطني.. تقدم في الاستثمار المحلي وتدفقات أجنبية تدفع حركة الإنتاج
- شهادة ثقة من المؤسسات الدولية لمصر
الصفحة الخامسة:
- اقتصاديون: الدولة وفرت بيئة جاذبة حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية
- رجال صناعة: يجب تدريب العاملين في المؤسسات المعنية على تطبيق القوانين المستحدثة
- رئيس «اتحاد المستثمرين»: نمتلك أفضل شبكات الطرق والموانئ ومدن الجيل الرابع
- الدكتور زكريا صلاح يكتب «آفاق واعدة للاستثمار في مصر»
الصفحة السادسة:
- استغلال الرمال السوداء.. كنز مصري جديد
- انتهاء أضخم مشروع في البرلس: يوفر مواد خام تدخل في 49 «صناعة استراتيجية»
- محافظ كفر الشيخ: مصنع البرلس مشروع واعد صناعيا.. والمحافظة شريك أساسي فيه
الصفحة السابعة:
- «الوطن» تطلق سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني»
- قيادات حزب التجمع: نطالب بتعزيز الحريات السياسية وزيادة أعداد المفرج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي
- نطالب الحكومة بالتحول إلى «الاقتصاد الإنتاجي» والاهتمام بالصناعات التحويلية.. والمؤتمر الاقتصادي يجب أن يوفر رؤية شاملة للاقتصاد.. ونحن حزب اشتراكي لكن نؤيد جذب الاستثمار الخاص.
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- ترقب لانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. وإعلاميون عرب: ستغير معادلة الإعلام العربي خلال فترة قصيرة
- جومانا هاشم: «القاهرة الإخبارية» خطوة لتأكيد ريادة الإعلام المصري
- شابان يعيدان «مقدم شقة وتكلفة جراحة» لأصحابهما: «أخلاقنا الجميلة»
- «وجبات وألعاب».. شباب «الخليفة» في مهمة لإسعاد أطفال «الأورام»
- حفل تنكري لاستقبال العام الدراسي.. برعاية «أينشتاين وفطوطة»