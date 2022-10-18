«رياضة كفر الشيخ» تنظم مشروع التحديات البدنية للناشئين

نظمت إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مشروع التحديات البدنية للناشئين بنادي كفر الشيخ الرياضي، في مسابقات عدو «100 متر، 200 متر، 400 متر» والجري في المكان لمدة 30 ثانية، بمشاركة الناشئين من كافة أرجاء المحافظة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حزمة من المشروعات الرياضية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تُقدم حزمة من المشروعات والبرامج الرياضية لمختلف الأعمار وخاصة إعداد الناشئين الذي يبني أجيالاً من الأبطال المستقبلية ذات مستوى متكامل ومتوازن ويعتبر الإعداد البدني أولى وأهم الخطوات لبناء الناشئين، وأن مستوى اللياقة البدنية يعتمد على الحالة الصحية للاعب والتكوين الجسماني، وعلى الأنشطة البدنية التي يُمارسها ومؤشر على ما حصل عليه اللاعب من تدريبات.

تطوير مهارات الناشئين

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى اهتمام وزارة الشباب بتطوير مهارات الناشئين كمصدر لإمداد المنتخبات في كافة اللعبات، فضلاً عن نشر ثقافة «الرياضة أسلوب حياة»، ودورها في زيادة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين في البرامج الرياضية، وذلك بمنح فرصة الانضمام من جميع القرى والمدن بالمحافظة.

وكرم مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، الفائزين في مشروع التحديات البدنية، بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والمشروع من إعداد وتنفيذ فريق عمل الإدارة.