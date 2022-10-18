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نقيب الإعلاميين يشارك في افتتاح المؤتمر الـ14 لاتحاد الصحفيين العرب

كتب:

أحمد البهنساوى
08:54 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
نقيب الإعلاميين يشارك في افتتاح المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب

نقيب الإعلاميين يشارك في افتتاح المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد العام للصحفيين العرب

شارك النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، في افتتاح المؤتمر العام الرابع عشر، للاتحاد العام للصحفيين العرب.

الاتحاد العام للصحفيين العرب

وقال بيان عن نقابة الإعلاميين: جاءت مشاركة نقيب الإعلاميين بدعوة كريمة من مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد.

وعقب الجلسة الافتتاحية، التقى نقيب الإعلاميين مع العديد من الوفود المشاركة.

وأضاف البيان: وناقش معهم الكثير من الأمور التي تهم الإعلام العربي، واستمع إلى أراء العديد من الوفود المشاركه في المؤتمر، وماذا عن التطوير والتحديث للإعلام العربي بكل وسائله، وكيف يكون التكامل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية، ورحب بالجميع، وتمنى لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني مصر.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.