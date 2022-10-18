محافظ قنا وكيلا لعروس من فتيات دار الرحمة بنجع حمادي

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء اليوم، عقد قران فتاة من نزيلات دار الرحمة بنجع حمادي، في إحدى قاعات الأفراح، كوكيل عنها، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وزينب رضوان، مديرة الدار، وماجد طوبيا، عضو مجلس النواب السابق، وعدد من فتيات دار الرحمة بنجع حمادي، وطلاب مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين بقنا.

وهنأ محافظ قنا العروسين بعقد القران والزفاف، متمنيا لهما زواجا مباركا وحياة زوجية سعيدة، موصيا زوجها بأن يعاملها بالحسنى، لافتا إلى أن ذلك الأمر لا يستحق الثناء، لأنه عمل إنساني ويحدث بدافع الأبوة الذي يحمله تجاه جميع الفتيات داخل المحافظة.

تقديم الدعم لمساعدة الفتيات

وقال «الداودي»، إن المحافظة تسعى دائما إلى تقديم الرعاية والدعم المستمر لمساعدة الفتيات الأيتام والأولى بالرعاية المقبلات على الزواج، وذلك لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهن وتحقيق حياة أسرية كريمة لهن، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع فتيات الدار، موصيا القائمين على إدارة دار الرحمة وجمعية الوعي الإسلامي ببذل قصارى جهدهم لإسعادهن، والعمل على تخفيف أعباء الحياة عليهم، وتلبية كافة احتياجاتهن، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في تجهيز العرائس المقبلات على الزواج من فتيات الدار.

توفير فرص عمل للفتيات

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا أنه بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الوعي الإسلامي المسند لها الدار، بتوفير فرص عمل مستديمة لفتيات دار الرحمة بنجع حمادي، وذلك من خلال الأنشطة المقامة بالجمعية، لضمان وجود مصدر دخل ثابت للفتيات لمواجهة متطلبات الحياة، بالإضافة إلى تقديم يد المساعد في سداد كافة الاحتياجات الأساسية ومستلزمات تجهيز فتيات الدار من المقبلات على الزواج.

يذكر أن فتاة دار الرحمة «نورا» هي سابع فتاة يتم زواجها خلال عام، وكان المحافظ وكيلا عنهن جميعا، وهن «إيمان» التي تزوجت في شهر أكتوبر 2021، و«رحمة» التي تزوجت في شهر يناير الماضي، و«فاطمة» و«سناء» اللتان تزوجتا في مايو الماضي، و«فادية» و«منى» اللتان تزوجتا في أغسطس الماضي.