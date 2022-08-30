انتشال جثة لشخص مجهول الهوية من ترعة نجع حمادي في محافظة قنا

غرق شخص مجهول الهوية، اليوم الثلاثاء، في ترعة المرة بقرية الشيخ سليم بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بوفاة شخص مجهول الهوية غرقا في ترعة المرة بقرية الشيخ سليم بمركز نجع حمادي.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.

وتمكنت القوات من انتشال جثة شخص مجهول الهوية، يبلغ عمره 50 عاماً تقريباً، غرقاً في ترعة المرة بقرية الشيخ سليم بمركز نجع حمادي.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة.

انتداب مفتش الصحة للكشف على الجثة

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت مباحث مركز نجع حمادي لكشف الهوية الجثة ومعرفة أسباب غرقه، كما أمرت بانتداب مفتش الصحة لاعداد تقرير طبي حول جسمان الغريق وأسباب وفاته وهل يوجد شبهة جنائية من عدمه.

وفي سياق منفصل، شهدت مستشفى قنا العام، وفاة طفل لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته على خلفية انهيار منزل في مركز قفط جنوب محافظة قنا، منذ يومين.