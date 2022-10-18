مصرع سيدة وابنتها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية نيلية بالمنيا

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما فيما أصيب الزوج، إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية قرية الشيخ حسن في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء.

سقوط سيارة من أعلى معدية نيلية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاي، بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي من سطح معدية في عرض النيل أثناء العبور من البر الغربي للشرقي، أمام قرية الشيخ حسن التي تقع شرق النيل، ما أسفر عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة الزوج.

استمرار البحث عن جثتي الأم وابنتها

وتباشر قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثتين، فيما تم نقل الزوج للمستشفى العام بمركز مطاي.