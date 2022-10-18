انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من محور سمالوط في المنيا

انقلبت سيارة ميكروباص، بالقرب من محور سمالوط، في شمال محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابة ربة منزل، جرى نقلها للمستشفى، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار أحد الإطارات.

انقلاب ميكروباص بالقرب من محور سمالوط

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة سمالوط، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص (أجرة)، قبلي محور سمالوط، ما أسفر عن إصابة سيدة.

بانتقال رجال الأمن وسيارات الإسعاف، والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص، بسبب انفجار أحد الإطارات، ما أسفر عن إصابة "صباح أحمد يونس" 60 عاما ربة منزل، مقيمة بمحافظة أسيوط، باشتباه كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلها لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتسير الحركة بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهد مركز سمالوط، قبل يومين، حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الزراعي مصر - أسوان بين قريتي الحتاحتة وأطسا المحطة، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.