مصرع عامل وإصابة آخر أثناء حفر خط لتدعيم الكهرباء في المنيا

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر، صعقًا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، في أثناء مد خط لتدعيم الشبكة بقرية الشيخ عبادة في شرق النيل بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار لمديرية أمن المنيا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من المستشفى العام تتضمن وصول كل من: «محمود.ف» 29 عامًا، عامل، «محمود.ج» 33 عامًا، عامل، يقيمان في قرية الروضة التي تقع علي طريق مصر- أسوان الزراعي، الأول جثة هامدة، والثاني مصابًا بإصابات متنوعة.

التحفظ على جثة المتوفى

وأشارت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، إلى أن المتوفى والمصاب صعقا بالكهرباء أثناء المشاركة في حفر خط لتدعيم الشبكة بقرية الشيخ عبادة علي بعد نحو 15 كيلو مترًا في الشمال من قرية نزلة البرشا بشرق النيل في مركز ملوي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.