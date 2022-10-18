إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمدينة الضبعة

أصيب شخصان، منذ قليل، في انقلاب سيارة بأحد شوارع مدينة الضبعة أمام السلخانة، وانتقلت على الفور سيارتا إسعاف إلى موقع الحادث ونقلتهما إلى أقرب مستشفى.

واستقبلت مستشفى الضبعة، مساء اليوم الثلاثاء، مصابين اثنين في حادث انقلاب سيارة، وهما السيد محمد الأخرس، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم والوجه واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد سعد سعد، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم والوجه واشتباه كسر بالكتف الأيسر.

رعاية طبية عاجلة

ويجري الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارىء في مستشفى الضبعة المركزي رعاية عاجلة للمصابين، وسط متابعة من اطباء العظام والجراحة، ويُجرى استكمال الفحوصات الطبية لهما من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية حتي تماثلهما للشفاء.

المباحث تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.