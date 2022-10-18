بهاء سلطان من جديد في حفلات موسم الرياض مع تامر عاشور

يعود الفنان بهاء سلطان من جديد للمملكة العربية السعودية، لإحياء الحفلات الغنائية، في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، إذ يحيي حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات موسم الرياض الغنائي.

بهاء سلطان يستعد لطرح ندرا عليا

الحفل من المقرر أن يجمع كلا من بهاء سلطان مع الفنان تامر عاشور، الذي أحيا أكثر من حفل هذا العام في السعودية.

بهاء سلطان كان انتهى من تصوير كليب أغنيته الجديدة «ندرًا عليا»، بالتعاون مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية، وهي الأغنية التي يظهر فيها وهو مرتديا زيا مصريا قديما.

وكان بهاء سلطان، عقد عددًا من جلسات العمل من صناع أغنية «ندرا عليا»، بحضور سعيد إمام مدير عام شركة «روتانا»، لوضع التصور النهائي للفيديو كليب قبل تنفيذه، وطرحه للجمهور.

بهاء سلطان تصدر محركات البحث بـ«دلوقتي عجبناكو»

تصدر أغنية دلوقتي عجبناكوا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، يتعاون بهاء سلطان من خلال أغنية ندرا عليا، مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وتسجيل غناء مهندس مودي منير، وإشراف عام محمد بديوي، ومدير إنتاج ماجد سليمان، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبروديوسر رشا ناجح، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، مهندس ديكور أحمد فايز، والكليب من إنتاج روتانا، وإخراج ياسين حسن.