في عيد ميلاده الـ50.. أزمات تغلب عليها بهاء سلطان: «أنت استثنائي»

حالة واسعة من النجاح يعيشها الفنان بهاء سلطان خلال عام 2022، تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده الـ50، حيث عاد للغناء مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب الأزمة الأخيرة مع المنتج نصر محروس، والتي تم حلها بشكل ودي بين الطرفين.

ونجح الفنان بهاء سلطان في تخطى الكثير من العقبات التي واجهته في حياته سواء الخاصة أو العملية ليعود في كل مرة أقوى متغلبا على الظروف الصعبة التي واجهته ليرفع شعار «أنت استثنائي»، وكان أبرزها فقدان عدد من أفراد عائلته، وهو ما تسبب في دخوله حالة من الحزن والاكتئاب ابتعد فيها فترة طويلة عن الساحة الفنية.

بهاء سلطان بعد فقدان عائلته: عشت فترة صعبة

وروى «سلطان» خلال ظهوره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» أن رحيل شقيقه الأكبر تسبب له في أزمة نفسية كبيرة، لم يكد يخرج منها حتى تعرض لانتكاسة أقوى بوفاة والده ومن بعده والدته عام 2012، قائلا: «عشت فترة حزن صعبة، بعد اللي حصل ده بقيت مش طايق أسمع أي أغنية، ومليش نفس أغني ولا عايز حاجة من الدنيا، وكان عندي إحساس بالاكتئاب».

خلافه مع نصر محروس

ولكن ساعده الزواج وتكوين أسرة على الخروج من تلك الفترة الصعبة شيئا فشيئا، وواجه أزمة جديدة مع المنتج نصر محروس في 2014، بعد ما قام الأخير مقاضاته بسبب تعاقده على أعمال بعيدة عن «محروس» مما يخل ببنود الاتفاق بينهما، ليتوقف المطرب على الغناء على مدار الأزمة التي انتهت بالصلح في 2021 بطرح أغنية «تعالى أدلعك»، التي ظهر فيها «محروس» برفقة «سلطان»، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة.

وفي عام 2020 تعرض لشائعات عديدة حول اعتزاله الغناء والاتجاه إلى تقديم أناشيد وابتهالات دينية، وذلك بعد ما نشر أحد الشيوخ صورة تجمعه بالفنان المصري عبر حسابه على «فيسبوك»، وهو الأمر الذي حقق ردود أفعال متباينة لدى جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن نفى بهاء سلطان قال إنه أتم حفظ القرآن الكريم بالكامل، ولكنه لم يفكر في اعتزال الغناء.