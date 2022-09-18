بهاء سلطان يستعد لطرح فيديو كليب أغنية «ندرا عليا»

انتهى بهاء سلطان من تصوير كليب أغنيته الجديدة «ندرًا عليا»، بالتعاون مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية، وذلك بعد أغنية «دلوقتي عجبناكوا».

وكان بهاء سلطان، قد عقد عددًا من جلسات العمل من صناع أغنية «ندرا عليا»، بحضور سعيد إمام مدير عام شركة «روتانا»، لوضع التصور النهائي للفيديو كليب قبل تنفيذه، وطرحه للجمهور.

ندرا عليا كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى

وبعد تصدر أغنية دلوقتي عجبناكوا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، يتعاون بهاء سلطان من خلال أغنية ندرا عليا، مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم، ومنتج منفذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وتسجيل غناء مهندس مودي منير، وإشراف عام محمد بديوي، ومدير إنتاج ماجد سليمان، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبروديوسر رشا ناجح، ومنتج فني محمد سعيد رضوان، مهندس ديكور أحمد فايز، والكليب من إنتاج روتانا، وإخراج ياسين حسن.

واحتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا بتعاقدها مع بهاء سلطان بوضع اسمه على برج القاهرة بالإضافة إلى اسم أغنيته الجديدة دلوقتي عجبناكوا، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

دلوقتي عجبناكوا تحقق مليون و800 ألف مشاهدة

وحققت أغنية دلوقتي عجبناكوا، ما يزيد على مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها على موقع يوتيوب، خلال اليومين الماضيين، من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.