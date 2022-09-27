بهاء سلطان يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة بـ«زي ملوك وسيف»

روّج الفنان بهاء سلطان، منذ قليل، لأغنيته الجديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد نجاح أغنيته الأولى مع شركة روتانا، والتي جاءت بعنوان «دلوقتي عجبناكو».

بهاء سلطان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

ونشر بهاء سلطان صورة له وهو يرتدي زي ملوك، وممسكا في يده بسيف، وعلق عليها قائلا: «قريبا».

وحظي المنشور بردود فعل واسعة من الجمهور، إذ قال أحدهم «أغانيك كلها جميلة، إنت فنان ذوق وجميل»، وقال آخر «السلطان نازل يخلص ع الموجودين».

نجاح بهاء سلطان في أغنية «دلوقتي عجبناكو»

وحقق بهاء سلطان مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال تعاونه الأول مع شركة روتانا في أغنية «دلوقتي عجبناكو»، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، حيث حققت على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أكثر من 4 ملايين و600 ألف مشاهدة.

واحتفلت شركة روتانا بطرح الأغنية في برج القاهرة، واقتصر الحفل على صُناع الأغنية، وعدد من العاملين بالشركة.

بهاء سلطان يعبر عن سعادته

وأعرب بهاء سلطان حينها، عن سعادته البالغة، لطرح أولى أغنياته «دلوقتي عجبناكو»، عبر المنصات السمعية والرسمية لشركة روتانا، وقال خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغنيته الجديدة ما هي إلا بداية مع الشركة وتمهيد لعدد كبير من الأغنيات الجديدة التي تُطرح تباعا، وقدم الشكر لجمهوره الذي ساعده على طرح أغنيته الجديدة.