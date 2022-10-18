إصابة شخصين في تصادم «ميكروباص» و«توك توك» بمطروح

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع «توك توك» شرق مدينة مرسى مطروح بشارع 15، بالقرب من مجمع مواقف مطروح، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى مطروح العام مصابي الحادث، وهما محمد عاطف السمادوني، 17 سنة، مقيم في مطروح، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وكريم شريف كرم، 20 سنة، من مطروح، مصاب بجرح في الرأس يبلغ طوله حوالي 7 سم واشتباه pc واشتباه كسر في القدم اليسرى.

ويجري فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام استكمال جميع الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهما حتى تماثلهما للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث مرور مطروح وشرطة النجدة إلى موقع الحادث، وجار فحصه للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته واستماع أقوال المصابين، وجار رفع تقرير بالحادث لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.