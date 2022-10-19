6 طلاب يغيبهم الموت عن كلياتهم ومدارسهم في 48 ساعة.. آخرهم طالبة المنصورة

معاناة ومأساة مبكية وموجعة تبكي الحجر قبل البشر، طلاب بدأوا دراستهم سعداء بعامهم الدراسي الجديد، ولكن سرعان ما تتوقف تلك السعادة والفرحة، ويقول القدر كلمته، فمنهم من مات غريقًا، ومنهم من مات دهسًا في حادث سيارة وقطار، ومنهم أيضًا من مات متأثرًا بالسرطان، ليلقوا ربهم وهم لا يتجاوزن الـ20 من العمر بعد.

وتنشر«الوطن» في السطور الآتية تفاصيل النهايات المأساوية لعدد من الطلاب خلال الـ48 ساعة الماضية.

تشييع طالبة دهسها «ميني باص» في المنصورة

شهدت محافظة الدقهلية، مشهدا حزينا بعد وفاة خلود إيهاب سلامة، طالبة جامعية، والتي شيَّعها الآلاف من أهالي دائرة مركز المنصورة، حيث توفيت عقب عودتها من الجامعة إثر حادث اصطدام «ميني باص» أثناء عودته إلى الخلف اصطدام بها ما أدى إلى إصابتها ووفاته.

مصرع طالب في كلية الصيدلة بجامعة السادات

وفي محافظة المنوفية، لقى محمد سعيد بلال، الطالب بكلية الصيدلة جامعة السادات، مصرعه إثر حادث أثناء توجهه إلى الكلية، بعدما صدته سيارة به أثناء توجهه للكلية، وخيم الحزن على زملائه وعلى أسرته، قائلين إن المصاب كان من أكثر شباب القرية خلقا وأدبا، وكان من المتفوقين دراسيا، ومثالا يحتذى به.

مصرع طالب أسفل عجلات قطار بالإسكندرية

ولم تخلُ دائرة مركز قطور في محافظة الغربية، بعدما لقى «أحمد علي»، الطالب كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بعد أن اختل توازنه، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية بلتاج في مركز قطور، عقب وصول جثمانه.

مصرع تلميذ دهسا في حادث قطار

لقى طالب ابتدائي مصرعه تحت عجلات قطار بالمنوفية، حيث شهدت دائرة قسم شبين الكوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين الجيران وأسرته.

مصرع طالب متأثرا بالسرطان

خالد محمد

وشهدت أيضًا دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، حالة من الحزن والألم إثر وفاة «خالد محمد»، الطالب بالشهادة الثانوية العامة، إثر إصابته بالسرطان.

مصرع طالب غرقا في سوهاج

وشهدت أيضا محافظة سوهاج، مصرع «كريم. وليد» 14 عامًا، طالب في الصف الثاني الإعدادي غرقا في مياه نهر النيل، إثر قيامه بالاستحمام في مياه نهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به.