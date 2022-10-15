مصرع طالب سقط من الدور السابع في «منور» عقار سكني بأسيوط

لقي طالب بكلية الحقوق مصرعه نتيجة سقوطه من الدور السابع داخل منور برج سكني يقطن به بدائرة قسم ثان أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوفاة طالب داخل منور برج سكني

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بمصرع شاب داخل منور برج سكني بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث ثان أسيوط وسيارة الإسعاف، وتبين سقوط «ج. ط. ج»، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق، من الدور السابع داخل منور البرج السكني الذي يسكن به، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط وحدة مباحث ثان أسيوط، أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.