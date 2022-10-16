مصرع طالب وإصابة شقيقته في حادث بالدقهلية.. «كانوا رايحين الجامعة»

لقي طالب في الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة، مصرعه وأصيبت شقيقته، طالبة، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة نقل «جامبو» و«موتوسيكل» كان يستقله الطالب وشقيقته، على طريق «قرية كفر الأعجر - المنصورة» بمركز محل الدمنة بالدقهلية، وذلك حال توجههما إلى جامعة المنصورة، وتوفي الطالب في مكان الحادث وجرى نقل جثته إلى مستشفى المنصورة الدولي، فيما تم نقل شقيقته إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

إخطار بمصرع طالب وإصابة شقيقته

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم على طريق «قرية كفر الأعجر - المنصورة»، ما تسبب في مصرع طالب وإصابة شقيقته.

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «أحمد محمد عوض مندور»، 23 سنة، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة في جامعة المنصورة، وإصابة شقيقته «سهام»، والتي جرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

فحص أسباب الحادث

وبالفحص تبين أن المتوفى وشقيقته كانا يستقلان «موتوسيكل»، وبعد أن خرجا من قريتهما متوجهين إلى جامعة المنصورة وقبل الوصول إلى قرية «كفر الوسية» على طريق «كفر الأعجر»، وقع الحادث مع سيارة نقل «جامبو».

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بدفن المتوفى.

جامعة النصورة تنعى الطالب المتوفى

ومن جانبها، نعت جامعة المنصورة الطالب في بيان، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة، الطالب أحمد محمد عوض مندور، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وانزل على أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».