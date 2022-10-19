خريطة تحركات أسعار الغذاء عالميا.. تراجع القمح والذرة وارتفاع فول الصويا

شهدت خريطة أسعار السلع الزراعية تغيرات لافتة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وسيطرت حالات التراجع على منتجات القمح والذرة، فيما شهدت أسعار فول الصويا والسكر، ارتفاعًا نسبيًا.

بورصات الأسعار العالمية

ووفقًا لبيانات بورصات الأسعار العالمية، شهد متوسط الأسعار العالمية للقمح انخفاضا ليصل إلى 388.9 دولار للطن بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ392.7 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، وهو ما جاء نتيجة تحسن الطقس في الولايات المتحدة، فضلا عن توقعات زيادة هطول الأمطار في الولايات الجنوبية.

تحركات بورصات السلع الغذائية

وأظهرت تحركات بورصات السلع الغذائية أن متوســــط الأســــعار العالميــــة للذرة شهد انخفاضا ليسجل نحو 272.6 دولار للطن بنهاية تعـاملات الأسـبوع المنتهي يـوم 7 أكتوبر، مقابل 274.5 دولار للطن بنهاية تعاملات 30 سبتمبر، وبنسبة انخفاض أسبوعي بلغت 0.68%، وكان السبب الأساسي في هذا التراجع، زيادة حصاد محصول الذرة في الولايات المتحدة، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فيما رفعت شركة «ستون إكس» تقديراتها لمتوسط محصول الذرة فـي الولايات المتحدة إلى 173.9 بوشل للفدان، مقارنة بتقديرات سابقة بـ173.2 بوشل للفدان.

في المقابل شهدت أسعار فول الصويا ارتفاعا بنسبة 8.4%، وسجل الطن في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، نحو 530 دولارًا، مقابل 488.7 دولار للطن، ويأتي ارتفاع السعر تزامنًا مع تراجع الطلب في الصين، التي تعد أكبر مستورد لفول الصويا، ما قد يعني تراجع الإمدادات مستقبلًا.

في السياق ذاته ارتفع متوسط أسعار السكر عالميا، وبنسبة 4.5%، ليسجل سعر الطن 552 دولار للطن، مقابل 528.7 دولار في الأسبوع الأخير من سبتمبر، وهو ما جاء على خلفية ارتفاع أسعار النفط، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الإيثانول، ما دفع مصانع السكر البرازيلية إلى التحول نحو إنتاج الإيثانول بدلا من السكر.

في الوقت ذاته استقرت أسعار الأرز الأبيض عند مستوياتها، وتوقف السعر عند 410 دولارت للطن، وهو ما يعود بشكل كبير إلى وجود توازن بين الطلب والكميات المعروضة