«لاقيته في وشها».. تفاصيل طعن سيدة الفيوم على يد طليقها بمدينة نصر

طعنة في البطن استقرت في جسد سيدة ثلاثينية كانت تسير في الشارع بمدينة نصر، سقطت السيدة على الأرض غارقة في دمائها وسط حالة من الرعب الشديد للمارة الذين حاول بعضهم الإمساك بالمتهم إلا أنه تمكن من الهرب، وبعد أن تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث إخطارًا من المستشفى باستقبال سيدة مصابة بجرح غائر في البطن إثر طعنة نافذة بسلاح أبيض وتم احتجازها داخل غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج بسبب سوء حالتها الصحية.

كاميرات المراقبة ترصد جريمة طعن سيدة الفيوم

كاميرات المراقبة كان لها دور كبير في كشف هوية المتهم إذ تبين أنه طليق سيدة الفيوم المصابة وأنها من الفيوم وكانت تسير في أحد الشوارع بمدينة نصر لقضاء بعض احتياجاتها، خاصة وأنها تقيم في مدينة نصر بسبب ارتباطها ببعض الأعمال الخاصة، وأنها فوجئت بطليقها أمامها ودخلا في مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما، عندها أخرج المتهم المطواة التي كان يخفيها في ملابسه وغرسها في بطن طليقته وفر هاربًا من مكان الحادث.

خلافات بين سيدة الفيوم وطليقها

وقال والد سيدة الفيوم المصابة، في محضر الشرطة، إن ابنته كانت تسير في طريقها بالشارع وأن طليقها تربص بها وطعنها بسبب خلافات بينهما وفر هاربًا عقب الجريمة بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات قديمة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم في مكان إقامته بمنطقة المعصرة بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أضاف بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل.

قانوني يشرح عقوبة الشروع في القتل: السجن المشدد

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة جريمة الشروع في القتل وفق نص المادة رقم 46 من قانون العقوبات على: «يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد».