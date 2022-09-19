محام يوضح المقصود بـ«الشروع في القتل» وعقوبته قانونيا

تعد جرائم القتل من أبشع الجرائم، والتي تتم بهدف الانتقام أو السرقة، أو بسبب مرض المجني عليه نفسيا في بعض الأحيان، وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجابة عن تساؤل، «ما المقصود بالشروع في القتل وما العقاب المقرر له وفقًا للقانون؟»، فحسب أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون المصري حدد عقوبات لحالة الشروع في القتل وعدم إتمامه.

المقصود بالشروع في القتل

قال «ناجي» إن قانون العقوبات المصري شرع عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».

وأضاف «ناجي» أن عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.

عقوبة الشروع في الجنح

وأشار «ناجي» إلي إن العقوبة المقررة للشروع في الجنح: «أنه لا يوجد عقوبه للشروع في الجنحة، إلا في حالة وجود نص لتلك الجنحة، وقتها يقوم هذا النص بتحديد العقوبة المقررة للشروع فيها».