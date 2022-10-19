«الباشون فروت» أم الفواكه مذاق رائع وبيزنس سريع.. اعرف كيفية استثمارها

مس فلورا أو أم الفواكه، هي أسماء لفاكهة الباشون فروت اللذيذة والتي تعد من أطعم العصائر الطازجة في العالم مذاقا، كما يوجد 40 نوعا من عائلة الباشون فروت حول العالم، ويوجد في مصر الأحمر والأصفر والجرانديلا البرتقالي، ويميل مذاقها إلى طعم العنب، كما أن زراعتها مصدر للربح السريع، وقد يحقق إنتاج فدان واحد من الباشون فروت أرباح تتخطى مليون جنيه في الموسم.

زرعة الباشون فروت بيزنس عالي

ويوضح المهندس الزراعي محمد عطية، المتخصص في زراعة شتلات الفواكه الاستوائية والأخرى النادرة في محافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، أن الباشون فروت بيزنس عالي ومربح كما أن زراعتها في غاية السهولة، وتزرع كما يزرع العنب في تكعيبة، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان من فاكهة الباشون تصل 12 طنا، تباع بمبالغ كبيرة.

الباشون فروت «أم الفواكه»

ويشير «عطية» إلى سر تسمية الباشون فروت بأم الفواكه كون الشجرة تنتج أكثر من نوع واحد من ثمرة الباشون فروت، فضلا عن أن مذاقها يجمع بين عدة نكهات لعدة فواكه، وتزرع في مصر عن طريق البذور، ويقول المهندس محمد إنه جلب بذورها منذ عقد من الزمن من مدينة القدس بفلسطين، وبدأ زراعة شتلاتها ونجحت بشكل كبير ولاقت إقبالا ملحوظا من المزارعين والمهتمين بزراعة الفواكه النادرة، فضلا عن أنها مادة خام مهمة للعصائر اللذيذة ذات الأسعار الباهظة في الكافيهات والمطاعم.

أرباح تصل مليون جنيه من الفدان

ويؤكد المهندس محمد عطية أن فاكهة الباشون فروت منتج استثماري من الدرجة الأولى إذ يحقق الفدان الواحد نحو مليون و100 ألف جنيه أرباح في الموسم الواحد للحصاد، لافتا إلى أن متوسط سعر الشتلات للباشون بقيمة تبلغ 50 جنيها، موضحا أن طريقة زراعتها كما زراعة العنب في تكعيبة، وتترك مسافات بين الشتلات أي ما يصل 600 شتلة في الفدان الواحد، وتبدأ تطرح الثمار بعد 4 أشهر من زراعتها، وتعطي الشجرة 20 كيلو ثمر، ويباع الكيلو منها بسعر 100 جنيه في الأسواق التجارية وبالتالي تتخطى أرباح مليون جنيه.