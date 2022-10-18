إحالة أوراق عامل متهم بإنهاء حياة زوجته والشروع في قتل طفلتيه بسوهاج للمفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بإجماع الآراء، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم حتى موعد الجلسة، وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر من عام 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «أ. ع»، 58 عاما، تهمة قتل زوجته «ش. ج» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا، وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عيارين ناريين قاصدا بذلك قتلها، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

المتهم حاول قتل طفلتيه

كما وجهت المحكمة للمتهم تهمة قتل طفلتيه «س . أ» و«أ . أ»، ولكن تم إسعافهما، كما تم توجيه تهمة إحراز ذخائر غير مرخصة وسلاحين أبيضين «ماسورة حديدية وساطور»، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.