إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إخطار أمني للمديرية

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي، وأخرى أجرة بعد الطريق الدائري اتجاه العامرية.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.