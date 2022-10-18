مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط الغربي

لقى شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، في حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بالحادث لشرطة النجدة

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، ووجود متوفي وعدد من المصابين على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي وثالثة ميكروباص، قبل موقع كارتة دهشور في اتجاه القاهرة، وجرى رفع آثار الحادث، واستعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

نصائح لتقليل الحوادث على الطرقات

في تصريحات لـ«الوطن»، وجه الخبير المروري، اللواء أحمد الشاهد، نصائح للسائقين لتجنب الحوادث على الطرق السريعة، مؤكدا ضرورة عدم الإسراع أثناء القيادة، لأنها تفقد السائق تركيزه، بالإضافة لتجنب استخدام الهاتف، وعدم الانشغال بالمشروبات أو المأكولات، والانتباه لحركة المرور، سواء المشاة أو السيارات الأخرى.

وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة، لاحتمال وجود منعطفات خطرة فيها.